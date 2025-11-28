Endlich ist der Verkehr geordnet: Die Bettenhäuser Straße ist nun ausgebaut. Sie wurde am Freitagvormittag in feierlicher Runde in Anwesenheit von Anliegern, Stadträten, Vertreten der Planungs- und Baufirma offiziell durch Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder wieder zur Nutzung freigegeben. Zum symbolischen Bandschnitt waren auch Anwohner gekommen. Für ihre Familien und Kinder freute sich besonders die Ortsteilbürgermeisterin von Dreißigacker, Annelie Reukauf. Die Menschen an der Bettenhäuser Straße und den abzweigenden Gassen würden nun an einer verkehrsberuhigten Straße leben. Weil die Durchfahrt ins angrenzende Gewerbegebiet für Lastkraftwagen weiterhin nicht mehr möglich ist. Auch breitere Transporter kommen hier nicht mehr durch. Denn im Zuge des Straßenausbaus wurde bewusst auch die Engstelle neu geordnet, die dem Lieferverkehr den Weg durch die Anliegerstraße verwehrt. Damit werde zugleich der Schulweg für die Kinder sicherer, wiesen mehrere Ortsteilräte und Anwohner auf einen wichtigen Aspekt hin.