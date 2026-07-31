Neue Sternbrücke 108 Meter lange neue Bahnbrücke rollt durch Hamburg

Hamburg - So etwas erlebt selbst eine Großstadt selten: In Hamburg ist eine mehr als 100 lange und 21 Meter breite Eisenbahnbrücke Zentimeter für Zentimeter durch den Bezirk Altona gerollt. Der 3.700-Tonnen-Koloss wurde in der Nacht von einem Schwerlastgerät mit 1.088 Rädern erst langsam durch die Straße geschoben, dann leicht gedreht und schließlich an ihrem künftigen Bestimmungsort abgesetzt worden. Die Brücke war dabei mit maximal rund einem Kilometer pro Stunde unterwegs. Gegen 7.00 Uhr lag die Brücke schließlich auf, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte.