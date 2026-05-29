Neue Stechmücken: Tigermücke breitet sich in Bayern aus – Ministerin warnt

München (dpa/lby) - Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach warnt für die Sommermonate vor einer Ausbreitung der Asiatischen Tigermücke - eine mögliche Folge des Klimawandels. "Klimatische Veränderungen wie steigende Temperaturen bedeuten neue Gesundheitsrisiken", sagte die CSU-Politikerin. Dazu gehörten gebietsfremde Stechmücken, die auch tropische und subtropische Infektionskrankheiten übertragen könnten. Gerlach lässt deshalb überwachen, wo sich die Asiatische Tigermücke weiter ausbreitet.