Neue Stechmücken: Tigermücke breitet sich in Bayern aus – Ministerin warnt

Tigermücke in 13 Landkreisen gefunden

Im vergangenen Jahr waren dem LGL aus 13 Landkreisen Funde der Asiatischen Tigermücke gemeldet worden. Neben bereits bekannten Populationen in München, Fürth und Würzburg hätten sich im vergangenen Jahr weitere in den Landkreisen Forchheim und Wunsiedel sowie in Nürnberg gebildet. Derzeit werde überprüft, ob diese Bestände den Winter überlebt hätten. Bei weiteren Funden habe es sich um Einzelexemplare gehandelt.