Es war der 14. Juli des vergangenen Jahres: Ein 38-jähriger Autofahrer ist auf der Landstraße 2149 aus Richtung Liebenstein kommend in Richtung Plaue unterwegs. Etwa 100 Meter nach dem Ortsausgang von Liebenstein setzt der Mann in einer Rechtskurve zum Überholen an, schafft es aber nicht, diesen Vorgang rechtzeitig zu beenden. Die tragische Folge: Er stößt frontal mit einem ihm entgegenkommenden Auto zusammen, an dessen Steuer eine 62 Jahre alte Frau sitzt, neben ihr eine 89 Jahre alte Mitfahrerin.