Erfurt (dpa/th) - Trotz sinkender Einwohnerzahl gibt es in Thüringen mehr Wohnungen. Ende vergangenen Jahres waren es knapp 1,18 Millionen Wohnungen - rund 3.100 mehr als ein Jahr zuvor, wie aus einer Erhebung des Statistischen Landesamtes in Erfurt hervorgeht. Die durchschnittliche Wohnung in Thüringen hatte eine reine Wohnfläche von 86,6 Quadratmeter - auch wegen eines hohen Anteils an Einfamilienhäusern.