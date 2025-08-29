„Wir wollen als Gemeinde etwas für den Tourismus, aber auch für die eigene Bevölkerung tun und einen Beitrag für den Klimaschutz leisten“, sagt Bürgermeister Peter Neumann (parteilos). Deshalb hatte sich die Krayenberggemeinde entschlossen, in der Dorndorfer Ortsmitte, durch welche der Werratalradweg führt, eine Lade- und Servicestation zu errichten. Um die Finanzierung abzusichern, stellte man beim Thüringer Wirtschafts- und Landwirtschaftsministerium einen Förderantrag für das Leader-Programm. „Die Regionale Aktionsgruppe Leader Wartburgregion hat uns sowohl bei der Antragstellung als auch bei der Umsetzung des Vorhabens unterstützt“, berichtet Neumann.