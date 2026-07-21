Neue «Star Trek»-Folgen Puppentheater auf dem Raumschiff Enterprise

Das dramatische Schicksal von Captain Pike

Während James T. Kirk (Paul Wesley) eine immer größere Rolle einnimmt, steht das drohende Schicksal von Captain Pike (Anson Mount) im Zentrum. Seit einem Blick in die Zukunft weiß Pike, dass er einen schweren Unfall erleiden wird, der ihn lähmt und ihm die Fähigkeit zu sprechen nimmt.

Am Ende der dritten Staffel von "Strange New Worlds" bekam er die Möglichkeit, sein gesamtes Leben bis ins hohe Alter ohne den folgenschweren Unfall zu erleben - allerdings nur für einen kurzen Moment, bevor er wieder in die Normalität zurückkehrte. "Das hat für ihn vieles verändert", sagt Mount im dpa-Interview.

"In den ersten drei Staffeln musste er immer wieder neu lernen, dass der Weg das eigentliche Ziel ist. Und ich glaube, diese Lektion hat er inzwischen verinnerlicht. Dadurch kann er seine Rolle als Anführer viel gelassener und souveräner ausfüllen. Er ist sich heute viel stärker bewusst, wie sich die Entscheidungen, die er für sein eigenes Leben trifft, auf alle Menschen um ihn herum auswirken."

Nachdem Staffel 3 bei Fans gemischte Reaktionen ausgelöst hatte, ist die Enterprise in den neuen zehn Folgen wieder auf Kurs. Mit originellen Ideen, kinoreifer Optik und großer Experimentierfreude knüpft "Strange New Worlds" in Staffel 4 wieder stärker an die Qualitäten der ersten Jahre an.