Neue Staffel Mirja du Mont erste Kandidatin für das neue Dschungelcamp

Vorbild für Menschen mit Angststörungen

Zu ihren Beweggründen für die Teilnahme sagte du Mont auf einem auf rtl.de veröffentlichten Video unter anderem: "Man hat nur ein Leben und dieses Leben werde ich so crazy leben wie es geht." Zudem hoffe sie, dass sie "gestärkt und gut" aus dem Dschungel rauskomme, und "dass ich vielleicht ein Vorbild für die bin, die zu Hause sitzen und denken, mit einer Angststörung ist mein Leben zu Ende." Du Mont litt jahrelang selbst unter Angststörungen und Panikattacken. Darüber hat sie auch ein Buch geschrieben.