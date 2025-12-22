Neue Staffel Mirja du Mont erste Kandidatin für das neue Dschungelcamp

Köln - Die erste Kandidatin für die RTL-Erfolgsshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" steht offiziell fest: Model Mirja du Mont (49) wird im Januar ins Dschungelcamp ziehen. Du Mont "ist unser erster Star für das Dschungelcamp 2026", schreibt der Sender auf dem offiziellen Instagram-Account der Show. "Ab dem 23. Januar heißt es für sie dann weniger Glam, mehr Gekrabbel." "Ja, es ist wahr, ich zieh' ins Dschungelcamp", sagt du Mont in einem dazu veröffentlichten Video, in dem sie perfekt geschminkt in einem eleganten Abendkleid zu sehen ist.