"Es gibt dieses Klischee, dass man dumm sein muss, wenn man Muskeln hat", sagt der 80-Jährige. "Das stimmt aber nicht unbedingt. Und das verschwindet so langsam." Auch in Filmen wie "Cop Land", "Rocky Balboa" und "Creed" zeigte Stallone seine schauspielerische Bandbreite. In "Tulsa King" hat der Hollywood-Veteran nun besonders viel Raum dafür.

Spin-off mit Samuel L. Jackson

Der Erfolg der von Taylor Sheridan ("Yellowstone", "Landman") erfundenen Serie zieht Kreise. Bereits abgedreht ist das erste Spin-off "Frisco King" mit Samuel L. Jackson, der seine Figur Russell Lee Washington Jr. in der dritten Staffel von "Tulsa King" eingeführt hat. Ein Starttermin steht noch nicht fest.

Aber auch "Tulsa King" geht weiter. Paramount+ hat bereits eine fünfte Staffel in Auftrag gegeben. Die Dreharbeiten laufen schon, nicht mehr in Atlanta, sondern in New York, der Heimat von Dwight Manfredi.

"Was mir passiert ist, ist ein Wunder"

Dass er mit 80 die Hauptrolle in einer Erfolgsserie spielt, genießt Sylvester Stallone sichtlich. Als junger Mann hätte er sich eine solche Karriere nicht vorstellen können. Er habe auch viel Glück gehabt. "Man muss die Arbeit reinstecken, aber man kann alles geben und trotzdem keinen Erfolg haben", sagt er. "Was mir passiert ist, ist ein Wunder. So etwas wäre heute nicht mehr möglich."