Es habe einige Situationen in der Schulzeit gegeben, in denen sie sich gefragt habe, wie sicher Kinder seien, erzählt Mutter Charlotte. Um eine bestimmte Uhrzeit, wenn es schon dunkel gewesen sei, habe sie die Kinder am S-Bahnhof mit Baseballschläger, Schreckschusspistole und Hund abgeholt.

Sie hätten in einer Ecke gewohnt, in der unglaublich viele Rechtsradikale unterwegs gewesen seien, erzählt die Mutter der Zwillinge. "Und meine Kinder waren kunterbunt. Und die wurden ständig angegriffen."

In der Serie geht es auch darum, dass die Familie wenig Geld hatte. Sie hätten sich das Badewasser geteilt und am Wochenende mal eine Tüte Chips, erzählen die Zwillinge. Bill erinnert sich, wie er vor Kontrolleuren weggerannt ist, weil er keinen Fahrschein hatte. Und dann, dann kommt der Erfolg mit Tokio Hotel.

In der neuen Staffel ist es Bill, der zuerst nach Loitsche zurückkehrt. Er lässt sich dort für die Modezeitschrift "Vogue" fotografieren und wird mit den Bildern der erste Mann auf dem Cover der deutschen Ausgabe. Später entscheidet sich auch Tom, noch einmal zurückzukommen, denn die Brüder organisieren eine Art Klassentreffen in der früheren Heimat.

Vielleicht sind diese Szenen dann auch die bewegendsten. Etwa, wenn es darum geht, dass eine Schulkameradin Bill im Schwimmbad mal übergriffig zwischen die Beine gefasst hat, um zu sehen, ob er wirklich ein Junge ist. Bei dem Wiedersehen treffen auch die beiden noch einmal aufeinander. Oder wenn eine alte Freundin erzählt, wie sehr sie die Brüder vermisst hat.

"Was ist denn aus unseren Freunden geworden?"

Der Besuch hatte für Bill etwas Heilendes. "Ich mag nicht gerne so einen Groll mit mir rumtragen", sagte Bill der Deutschen Presse-Agentur. "Für uns war es wichtig, nochmal zu sehen: Was ist denn aus unseren Freunden geworden? Wie ist es für die weitergegangen? Wie gucken die auf uns? Verfolgen die uns noch? Denken die noch an uns? Weil wir denken viel an sie."

Dass es nicht immer einfach gewesen sei, hatte für Tom auch etwas Lehrreiches. "Gerade, weil wir nicht so behütet aufgewachsen sind, weil es viele brenzlige Situationen gab, mussten wir natürlich schnell erwachsen werden", sagt Tom heute. "Wir haben gelernt, uns mit echten Freunden zu umgeben. Loyalität war für uns immer sehr früh ganz wichtig."

Zurück also zu den nebensächlichen Dingen im Leben. Bill will demnächst einen Detox machen, um für die kommende Tour von Tokio Hotel fit zu sein. Aber eine Sache hielt dann doch nicht lange. Der Männerdetox ist vorbei, wie er sagt. Und der Männerkalender wieder voll.