Wie heißt Volkshochschule auf Arabisch? Medrisa al-taulem al-mustar. Oder auf Italienisch oder sogar Französisch? An der Suhler Volkshochschule gibt es jetzt die Chance, genau diese drei Sprachen zu erlernen. „Wir haben einen neuen Kursleiter mit einem besonderen Sprachenbereich“, freut sich Wiebke Heber. Schon im November starten die entsprechenden Kurse. Wer sich also für den nächsten Urlaub sprachtechnisch fit machen oder sein Wissen auffrischen möchte, der kann sich ab sofort anmelden.