München - João Palhinha droht beim FC Bayern München auszufallen. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, reiste der defensive Mittelfeldspieler wegen einer Adduktorenverletzung von der portugiesischen Nationalmannschaft ab. Palhinha verpasst deshalb die Länderspiele seiner Auswahlmannschaft in der UEFA Nations League am Freitag gegen Polen und in der kommenden Woche in Kroatien.