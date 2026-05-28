Große Formate, lange Fahnen – freundliche, herzliche und ernste Gesichter. Schwarz-weiß Fotografien stehen farbenfrohen Motiven gegenüber. Sie zeigen Frauen aus der Landwirtschaft: aus der Rhön, aus dem Grabfeld, aus Haina oder Henfstedt und sie zeigen Frauen aus der Landwirtschaft aus Ruanda, Usbekistan oder Palästina. Wenige Exponate stehen im Raum, ergänzen die Schau und lassen die wirken, um die es wirklich geht: Die Frauen. Überlebensgroß sind diese Fotografien. Die Betrachter müssen zu den Frauen aufschauen. Ehrfurcht macht sich breit. Trotz dieser großen Formate fühlt man sich als Betrachter nicht erschlagen. Hier hat jemand den gesamten Raum genutzt. Kleine Details machen das Erlebnis noch atmosphärischer: Dezentes Vogelgezwitscher ist im Raum zu hören. Per Beamer flattern Schmetterlinge aus Licht über eins der Banner.