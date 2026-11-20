Berlin - Der Berliner Sänger und Rapper Zartmann widmet sich in seiner neuen Single "Bad Düren" politischen Differenzen in der Familie. Im Text geht es um einen Besuch bei seiner Tante: "Der Tisch ist gedeckt und das Essen 'ne 10 und ich will über Politik reden, aber bitte lass nicht über Politik reden". Er singt von Spaltung und "Mauern zwischen mir und euch", aber auch davon, wie er als Baby in den Armen der Tante gelegen habe. Der heute erschienene Song stelle die Frage, was einen noch verbinde, wenn es nicht mehr die gemeinsamen Überzeugungen seien, teilte Zartmanns Label Sony Music mit.