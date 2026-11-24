Rückschlag für Grotian

Einen Rückschlag musste Toptalent Grotian hinnehmen. Nach ihrer schwierigen Vorsaison, in der sie auch aufgrund gesundheitlicher Probleme erst im letzten Moment das Olympia-Ticket löste und dann in Italien enttäuschte, schaffte sie es nicht in den Weltcupkader. Sie geht zunächst im zweitklassigen IBU-Cup an den Start. "Ich glaube, das ist momentan der richtige Schritt für sie", sagte der neue Sportdirektor Bernd Eisenbichler. "Es waren andere einfach auch stärker in der Ausscheidung, das muss man ganz klar sagen."