Berlin - Nach ihrem Rücktritt warnt Ex-Weltmeisterin Franziska Preuß vor zu hohen Erwartungen an die deutschen Biathletinnen. Janina Hettich-Walz schätze sie zwar "sehr stark im internationalen Feld" ein und "auch die jüngeren Mädels können bestimmt gute Rennen abliefern. Aber sie sind eben noch in der Lernphase und Biathlon geht oftmals auf und ab, deshalb braucht man manchmal einen längeren Atem", sagte die Weltcup-Gesamtsiegerin von 2025 der "Augsburger Allgemeinen" vor dem Saisonstart am Donnerstag im finnischen Kontiolahti.