Neue Show: So führte Charlotte Engelhardt mit RTL Männer hinters Licht

Habe ich auch einen "Bad Boyfriend" zu Hause?

Engelhardt glaubt, dass der Reiz ihrer neuen Show über reinen Voyeurismus hinausgeht. "Jedes Paar hat schließlich seine eigenen kleinen oder großen Baustellen in der Beziehung. Ich würde mich sehr freuen, wenn Paare vor dem Fernseher sitzen, sich die Sendung gemeinsam anschauen und sich in bestimmten Situationen echt wiedererkennen", sagt sie. Es gehe nicht darum, Männer pauschal als schlechte Partner zu brandmarken. "Wir stellen die Frage, woher dieses problematische Verhalten eigentlich kommt, und versuchen, tiefer in ihre Psyche hineinzublicken", sagt Engelhardt.