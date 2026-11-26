Dann geht es um das ganz Große

Zu zweit sitzen sie da in Sesseln und denken ein wenig übers Leben nach. Im Gespräch geht es darum, was nach dem Tod passiert. Und - man mag es dann eigentlich kaum glauben - im Grunde darum, ob es so etwas wie eine universelle höhere Macht gibt.

Er glaube an eine Kraft, sagt Krömer. Vielleicht sei das wie bei einer elektrischen Eisenbahn - ob es Gott sei, der sich gedacht habe, er baue sich diese Welt auf? Und ob der nicht an den Punkt komme, dass er sich langweile und sage "diese Idioten"? Und bevor das alles zu ernst und tiefgründig wird, macht Krömer lieber wieder ein paar Scherze.

Krömer verärgerte AfD-Politiker

Dass Krömer auch heute noch aneckt, zeigte sich vor einigen Wochen. Da erstattete der Brandenburger AfD-Landtagsabgeordnete Dennis Hohloch, der Mitglied des Bundesvorstands ist, Strafanzeige gegen ihn wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Beleidigung.

Krömer hatte in einem Instagram-Beitrag vom 9. Oktober deutlich gemacht, dass er keine Wähler der AfD bei seiner Lesung im nächsten Jahr sehen wolle. "Ich wollte mich an dieser Stelle auch nochmal an unsere geistig abgehängten Freunde von der AfD richten", sagt Krömer darin. "Keine Tickets für AfD-Wähler, ja? Euer Geld möchte ich nicht, das stinkt - genauso wie ihr."

Die Staatsanwaltschaft Berlin fand allerdings, dass Krömers Aussagen in den "Schutzbereich der Meinungsfreiheit" fallen und nahm daher nach der Strafanzeige des AfD-Politikers keine Ermittlungen auf.

Seine neue Show hat sich Krömer vor vier Jahren ausgedacht, wie er in der Sendung erzählt. Die vier Folgen sind ab diesem Donnerstag (26. November) im Streamingportal des ZDF verfügbar und werden jeweils wöchentlich donnerstags um 22.15 Uhr bei ZDF neo ausgestrahlt. Er fange im ZDF ein neues Leben an, erzählt Krömer dann an einer Stelle in der Sendung. "Ick freu mich, ihr kleinen Kackmäuse."