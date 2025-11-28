Welche Superkraft hätten Sie gern?
Ich glaube, ich hätte gern Selbstheilungskräfte, dann könnte man sich auch mal selber helfen. Vor allem im Alter stelle ich mir das ganz praktisch vor.
Unsere neue Serie soll Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die Spielerinnen von Volleyball-Bundesligist VfB Suhl etwas näher bringen. Heute: Diagonalangreiferin Hannah Hartmann.
Welche Superkraft hätten Sie gern?
Ich glaube, ich hätte gern Selbstheilungskräfte, dann könnte man sich auch mal selber helfen. Vor allem im Alter stelle ich mir das ganz praktisch vor.