Es ist eine Paraderolle für Cage, der in seiner ersten TV-Serie nicht ganz so überzogen wie in vielen anderen Filmen spielt. Doch der 62-Jährige hat sich seine fast alberne Coolness und die extrovertierte Mimik bewahrt.

Dies und seine insgesamt grimmige Art passen gut zu seinem 30er-Jahre-Detektiv - dem er übrigens schon im Animationshit "Spider-Man: Into The Spider-Verse" seine Stimme lieh.

Wahlweise in Farbe oder in Schwarz-Weiß

"Spider-Noir" erscheint bei Prime Video in zwei Varianten. Für das volle 30er-Jahre-Feeling empfiehlt sich die Schwarz-Weiß-Version. Wer es zeitgemäßer mag, kann zur Farbvariante greifen.

Egal, wofür man sich entscheidet: Die klassische Ästhetik und der bewusst altmodische Stil machen einen großen Reiz der Serie aus. Vor allem aber ist es die enorm präsente und spielfreudige Performance von Nicolas Cage, der "Spider-Noir" über weite Strecken im Alleingang trägt.