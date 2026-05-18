Neue Serie Ralf Schumacher und Partner Étienne - Es gab keinen Antrag

"Es ist deshalb nicht unromantisch, aber es ist jetzt nicht so,

dass irgendeiner auf die Knie vor dem anderen gefallen wäre", sagte Schumacher der Deutschen Presse-Agentur vor dem Start der vierteiligen Doku-Serie "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja", die am 21. Mai bei Sky startet. "Dieses Klassische, das habe ich jetzt so nicht gemacht."