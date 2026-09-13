Lars Eidinger spielt exzentrischen Vampir-Sohn

Im Gegensatz zu seiner Familie - Vampir-typisch in Schwarz - trägt Zeno bunte Cardigans und Raver-Sonnenbrille. Das Blut seiner Opfer lässt er sich gerne direkt in den Mund spritzen, in einer Szene nuckelt er an einem Blutbeutel wie an einem Trinkpäckchen.

"Vampire sind Figuren, die mich schon immer fasziniert haben. Man wächst ja quasi mit ihnen auf", sagte Lars Eidinger der Deutschen Presse-Agentur. "Ich habe, glaube ich, wahrscheinlich auch zu früh die ersten Hörspielkassetten mit Vampiren gehört und mich sehr gegruselt."

Als Kind habe er davon geträumt, unsterblich zu sein und für immer zu leben. "Heute weiß ich, dass der Reiz des Lebens in der Endlichkeit liegt. Das eine bedingt das andere. Ohne Tod kein Leben. Ewig zu leben wäre ein Alptraum."

Auch in "City of Blood" hadern einige der Vampire mit ihrer Unsterblichkeit. Sie sind keine übernatürlichen Monster, sondern dem Menschen gar nicht so unähnlich - abgesehen von der Sache mit dem Bluttrinken. Mit Blut sollten Zuschauerinnen und Zuschauer kein Problem haben, denn davon sieht man in der Serie reichlich.

Hauptdarstellerin Soma Pysall kann privat gar kein Blut sehen. "Jedes Mal, wenn mir Blut abgenommen wird, muss ich sagen, sorry, aber ich falle wahrscheinlich gleich in Ohnmacht. Und ich kippe wirklich sofort um, wenn Blut abgenommen wird." Kunstblut am Filmset sei aber in Ordnung. "Ich kann das sehen und ich kann es voneinander trennen. Aber bei echtem Blut bin ich weg."