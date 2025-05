Wenn die Landesregierung am Dienstag ihre Zustimmung zur neuen Thüringer Schulordnung gibt, endet ein Konflikt zumindest vorerst ziemlich geräuschlos. Der Kompromisse zu diesem Regelwerk findet in einem wichtigen Detail sogar die Zustimmung früherer Kritiker, was damit zu tun hat, dass sich Bildungsminister Christian Tischner deutlich auf sie zubewegt hat. „Nach einigen Anlaufschwierigkeiten sehen wir die Änderung der Schulordnung passend zur Realität“, sagte Thüringens Landeselternsprecher, Peter Oehmichen. Die Regelungen zum Sitzenbleiben würden „etwas Stress aus dem System nehmen“. Wichtig sei aus Sicht der Elternvertreter darüber hinaus vor allem, dass Gemeinschaftsschulen ihre „innovativen Konzepten“ erhalten könnten. „Und das haben wir erreicht“, sagte Oehmichen.