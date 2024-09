Von Georg Vater

Als erstes kommt ein Opel Combo der Suhler Stadtverwaltung dran. Oberbürgermeister André Knapp selbst schließt das niegelnagelneue Elektroauto mit dem Ladekabel an die neue Schnellladesäule auf dem städtischen Parkplatz an der Gutenbergstraße an. Die Karte vorhalten, die Geheimzahl eintippen – schon beginnt der Ladestrom zu fließen. Und das mit größtmöglicher Power. Denn im Gegensatz zu den anderen mittlerweile 26 von den SWSZ betriebenen öffentlichen Ladepunkten in Suhl und Zella-Mehlis mit jeweils 22 Kilowatt Leistung kann die Schnellladesäule den Akkus von E-Autos mit satten 150 Kilowatt wesentlich schneller wieder Leben einhauchen. In Zella-Mehlis haben die Stadtwerke bereits vier solcher Schnellladepunkte errichtet, jetzt also nimmt die erste Säule dieser Art in Suhl ihren Betrieb auf und spart E-Auto-Fahrern richtig viel Zeit. „Grob gesagt, geht das Laden je nach Fahrzeugtyp etwa sieben Mal so schnell als an den normalen Ladesäulen“, sagt SWSZ-Geschäftsführer Tino Schäfer.