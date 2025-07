Neue Saisonkarte: Der VfB Suhl tankt Super

Ebenfalls neu ist die Super-Dauerkarte. Mit ihr erhalten Fans Zugang zu allen Heimspielen des VfB Suhl inklusive aller Hauptrundenspiele der 1. Bundesliga, den Playoffs, dem DVV-Pokal und natürlich dem CEV-Cup, an dem die Suhlerinnen in der kommenden Saison erstmals in ihrer Vereinsgeschichte teilnehmen werden. Die Mannschaft von Chefcoach Laszlo Hollosy hatte sich mit Platz drei in der Meisterschaft das Startrecht für die zweithöchste europäische Volleyball-Spielklasse gesichert.