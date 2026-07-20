Wann beginnt die Champions League?

Die erste Qualifikationsrunde für die Champions League, die Europa League und die Conference League ist bereits beendet. Die eigentliche Saison der europäischen Königsklasse beginnt mit dem ersten Spieltag der Ligaphase am Dienstag, 8. September. Die Europa League startet erst am 16. September, die Conference League sogar noch vier Wochen später (15. Oktober).

Wann ist das erste Länderspiel mit Jürgen Klopp?

Alles deutet darauf hin: Die deutsche Nationalmannschaft wird nach der für sie so enttäuschenden WM vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp übernommen. An diesem Freitag soll der frühere Liverpool-Coach in Frankfurt am Main vorgestellt werden. Am Donnerstag, 24. September, ist das erste Länderspiel mit ihm in der Nations League in den Niederlanden angesetzt.