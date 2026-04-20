Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen setzt sein Engagement gegen den Ärztemangel fort und schreibt erneut sein eigenes Medizinstipendium aus. Studenten der Humanmedizin, die sich eine berufliche Zukunft in der Region vorstellen können, haben ab sofort die Möglichkeit, sich für das kommende Wintersemester 2026/2027 zu bewerben. Die ausgewählten Studentinnen und Studenten erhalten eine finanzielle Unterstützung von 500 Euro monatlich – und das über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren, wie die geltende Stipendienrichtlinie festlegt.