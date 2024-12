Dazu wird erklärt: In Unesco-Biosphärenreservaten wie der Rhön liege der Auftrag nicht nur in der Erhaltung der natürlichen Vielfalt, sondern auch in der (angewandten) Forschung und Umweltbeobachtung. „Durch Monitoring und Forschung gewinnen wir neue Erkenntnisse, die sowohl dem Schutz als auch der nachhaltigen Entwicklung unserer Region dienen. Die in der Broschüre zusammengetragenen Ergebnisse analysieren nicht nur Veränderungen in den Ökosystemen, sondern zeigen auch neue Wege für eine nachhaltige Mensch-Umwelt-Beziehung auf“, so Doris Pokorny, die die drei Verwaltungsstellen federführend vertritt. „Im besten Fall dienen diese Erkenntnisse als Entscheidungsgrundlage für eine nachhaltige Entwicklung unserer Region.“