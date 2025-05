Rettungskräfte müssen stets einsatzbereit sein. Deshalb stehen am Mittwochnachmittag unmittelbar an den Gebäuden der Feuerwehr Themar gleich zwei Rettungstransportwagen der Johanniter Unfallhilfe – einer abfahrbereit auf Abruf und einer zur offiziellen Eröffnung der Rettungswache, die seit 1. Mai dieses Jahres in Betrieb ist. Seitdem ist dort täglich von 7 bis 19 Uhr ein solches Fahrzeug mit zwei Rettungskräften verfügbar, als Außenstelle von Schleusingen, wo das Fahrzeug bislang stationiert war und nachts in der Garage geparkt wird. Einen personellen Aufwuchs wird es mit der Verlagerung nicht geben. In den Rettungswachen in Schleusingen, Westhausen und Masserberg erbringt der Regional-Verband Saalfeld-Südthüringen der Johanniter Unfallhilfe wie die DRK-Rettungsdienst gGmbH mit den Rettungswachen in Hildburghausen, Eisfeld und Schalkau im Auftrag des Rettungsdienst Zweckverbandes Südthüringen Leistungen des bodengebundenen Rettungsdienstes für den Landkreis Hildburghausen. Dazu zählen die Notfallversorgung und der Krankentransport – koordiniert von der zentralen Leitstelle in Zella-Mehlis.