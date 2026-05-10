„Meine Frau und ich haben den Entschluss gefasst, ein Textilgeschäft in Bad Salzungen fortzuführen. Dazu hatten wir der Inhaberin ein Angebot unterbreitet und wir sind uns einige geworden“, schreibt Kai Michael Wolf dem Autor dieser Zeilen Mitte April in einer E-Mail mit der Überschrift „Geschäftsübernahme Einzelhandel Bad Salzungen Innenstadt“ verbunden mit der Intention: „Ich würde gerne aufzeigen, dass es immer noch in ihrer Heimatstadt verwurzelte Menschen gibt, die den Mut haben, gegen den Trend der schließenden Geschäfte, in den Fachhandel zu investieren.“