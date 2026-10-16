Die Tilia Dorfgemeinschaft in Breitungen hat sich die Wiederbelebung des Dorfgasthauses „Zur Linde“ zum Ziel gesetzt und dafür bereits mehrere Initiativen gestartet, um Menschen an und in die Gaststätte am Marktplatz zu bringen. Die neueste Idee der Dorfgemeinschaft sind die „Breitunger Gespräche – Persönlichkeiten im Dialog“. Erster Gast der Veranstaltungsreihe im Lindensaal am Donnerstag, 22. Oktober um 19 Uhr ist Thüringens Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow.