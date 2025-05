Mit Blick auf den Osten "Stolz und Zuversicht"

Die gebürtige Brandenburgerin wies darauf hin, dass Ostdeutschland in den vergangenen Jahren wirtschaftlich aufgeholt habe. "In acht der letzten zehn Jahren ist die Wirtschaft in Ostdeutschland stärker gewachsen als in den alten Ländern", sagte Reiche.