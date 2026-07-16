Neue Regeln: USA schränken Aufenthaltszeit für Studenten und Medien ein

Washington - Die US-Regierung schränkt die Aufenthaltszeiten für ausländische Studierende und Medienvertreter im Land stärker ein. Sie werden nach bisherigen Regelungen formell ohne feste Befristung für die Dauer ihrer Studiengänge beziehungsweise Arbeitsaufträge in die USA gelassen. Jetzt wird für Studierende und Austauschstudenten ein Aufenthaltszeitraum von vier Jahren festgesetzt - und eine Begrenzung auf 240 Tage für Journalisten. Zugleich können beide Gruppen Verlängerungen beantragen, ohne das Land verlassen zu müssen.