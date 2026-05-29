Neue Regeln Tanken, Honig, Online-Shopping – was sich im Juni ändert

Genauere Kennzeichnungen bei Milchprodukten

Am 14. Juni tritt eine neue Verordnung für Milchprodukte in Kraft. "Für Verbraucherinnen und Verbraucher wird durch die neue Milchproduktqualitätsverordnung vor allem die Kennzeichnung genauer und verständlicher", sagt Daniela Krehl, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern.

Für die Angabe "laktosefrei" gebe es jetzt eine genaue Grenze. Ein Milchprodukt dürfe nur dann als "laktosefrei" bezeichnet werden, wenn es weniger als 0,1 Gramm Laktose pro 100 Gramm enthält. Der Wert müsse künftig direkt angegeben werden. Außerdem werde Wärmebehandlung von Milch klarer gekennzeichnet. Auch für die Bezeichnung "frisch" gibt es eine Regelung. "Künftig darf wärmebehandelte Milch nur dann mit "frisch" beworben werden, wenn sie bei maximal 8 Grad höchstens drei Wochen haltbar ist", so Krehl.

Die ersten Bundesländer starten in die großen Ferien

Die ersten Bundesländer starten in die großen Ferien: Als erste dürfen die Schulkinder und Jugendlichen in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland am 26. Juni die Füller fallenlassen. Als letztes Bundesland startet wie immer Bayern in die Sommerferien, und zwar am 31. Juli.