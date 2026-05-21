Neue Regeln im Gesetz: Lebenslang Verfassungsrichter? Streit um Höchstalter

Schard argumentierte auch mit einem Szenario: Wenn es dazu komme, dass mehrere Verfassungsrichter mit mehr als 70 Jahren noch immer die Amtsgeschäfte führten, weil kein Nachfolger gewählt werden konnte, "dann hieße das doch, dass sich dieses Haus in einem sehr schwierigen Fahrwasser befände, ja geradezu gelähmt ist", sagte er. Gerade in einer solchen Situation brauche es einen arbeitsfähigen Verfassungsgerichtshof. "Es wäre eine Katastrophe, wenn sich Legislative und Judikative gleichzeitig in einem Stadium der Handlungsunfähigkeit wiederfänden."