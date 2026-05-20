Kurse gelten als Hürde

Bislang müssen Nachbarn, die pflegebedürftigen Menschen in ihrer Nachbarschaft helfen, eigentlich einen Kurs absolvieren, damit sie Anspruch haben, von einer Pflegekasse eine Aufwandsentschädigung für ihre Unterstützung zu bekommen. Es habe sich gezeigt, dass die Vermittlung der Menschen in diese Kurse eine große Hürde für pflegende Nachbarn sei, sagte Schenk. Deshalb ist diese Verpflichtung bereits durch eine Übergangsregelung ausgesetzt worden. Es soll aber weiterhin die Empfehlung gelten, einen solchen Kurs zu besuchen.