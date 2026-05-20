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Neue Regeln geplant Nachbarn helfen: Flyer ersetzt Pflegekurs in Thüringen

Wenn Pflegebedürftige eine Unterstützung von Nachbarn bekommen, mussten die Helfer eigentlich einen Kurs absolvieren, um eine Entschädigung der Pflegekasse zu bekommen. Bald wird Lesen reichen.

Neue Regeln geplant: Nachbarn helfen: Flyer ersetzt Pflegekurs in Thüringen
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Nachbarn sollen nicht mehr verpflichtend an Pflegekursen teilnehmen müssen, um eine Entschädigung für ihre Hilfe zu bekommen. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Erfurt (dpa/th) - Für pflegende Nachbarn soll es in den nächsten Monaten einfacher werden, an eine Aufwandsentschädigung der Pflegekassen zu kommen. Noch in diesem Jahr werde es für die Nachbarn ausreichen, einen Flyer mit Hinweisen zum richtigen Umgang mit älteren Menschen zu lesen statt grundsätzlich einen Pflegekurs besuchen zu müssen, sagte Thüringens Sozialministerin Katharina Schenk (SPD) am Mittwoch in Erfurt während einer Plenardebatte im Landtag. "Das ist nicht nur Entbürokratisierung, das ist auch Vertrauensvorschuss."

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Wann genau die ersten Flyer zur Verfügung stehen werden, ist nach Angaben des Ministeriums noch nicht klar. Es müsse dazu noch eine Richtlinie geändert werden, was noch einige Monate dauern könne. In jedem Fall solle diese Vereinfachung noch in diesem Jahr greifen, sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums.

Kurse gelten als Hürde

Bislang müssen Nachbarn, die pflegebedürftigen Menschen in ihrer Nachbarschaft helfen, eigentlich einen Kurs absolvieren, damit sie Anspruch haben, von einer Pflegekasse eine Aufwandsentschädigung für ihre Unterstützung zu bekommen. Es habe sich gezeigt, dass die Vermittlung der Menschen in diese Kurse eine große Hürde für pflegende Nachbarn sei, sagte Schenk. Deshalb ist diese Verpflichtung bereits durch eine Übergangsregelung ausgesetzt worden. Es soll aber weiterhin die Empfehlung gelten, einen solchen Kurs zu besuchen.

Nach früheren Angaben des Ministeriums dauern die Kurse fünf mal 90 Minuten. Dort erfahren die Helferinnen und Helfer, wie sie mit körperlichen und seelischen Belastungen der Nachbarschaftshilfe umgehen können.