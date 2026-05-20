Erfurt (dpa/th) - Für pflegende Nachbarn soll es in den nächsten Monaten einfacher werden, an eine Aufwandsentschädigung der Pflegekassen zu kommen. Noch in diesem Jahr werde es für die Nachbarn ausreichen, einen Flyer mit Hinweisen zum richtigen Umgang mit älteren Menschen zu lesen statt grundsätzlich einen Pflegekurs besuchen zu müssen, sagte Thüringens Sozialministerin Katharina Schenk (SPD) am Mittwoch in Erfurt während einer Plenardebatte im Landtag. "Das ist nicht nur Entbürokratisierung, das ist auch Vertrauensvorschuss."