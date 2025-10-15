Es ist ein heiß diskutiertes Thema: Die neue Geschwindigkeitsregelung, die seit wenigen Tagen in Suhl gilt. Sie besagt, dass zwischen 22 Uhr am Abend und sechs Uhr morgens nur noch mit 50 Stundenkilometern (km/h) auf den Hauptverkehrsachsen zwischen Intertank-Kreuzung und Döllberg gefahren werden darf. Einen entsprechenden Beschluss hatte der Suhler Stadtrat bereits im September vergangenen Jahres gefasst. Nun erfolgte die Umsetzung.