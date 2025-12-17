Ab Oktober 2026 gilt an der Technischen Universität Ilmenau eine neue Studien- und Prüfungsordnung. Sie stößt auf deutliche Kritik. In den vergangenen Tagen löst die geplante Änderung eine intensive Debatte aus – insbesondere, weil sie erst kurz vor der Verabschiedung auch öffentlich bekannt wird. Für die Studierendenschaft und mehrere Hochschulgruppen kommt das zu kurzfristig, kritisieren sie. Im Zentrum der Auseinandersetzung stehen der Wegfall von Freiversuchen, die Streichung einer dritten Wiederholungsprüfung sowie die Einführung einer Höchststudiendauer.