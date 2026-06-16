In Stepfershausen wird es künftig alle naselang Prüfungen geben. Stress – wie Schüler und Studenten das so kennen – haben die vierbeinigen Teilnehmer dort allerdings nicht zu erwarten. Ab August werden Fleischrind-Bullen in der Stallanlage am Rande des Dorfes Einzug halten und ihr Potenzial zeigen. „Die Tiere werden hier unter modernsten Bedingungen auf Stroh gehalten. Sie können fressen, schlafen, saufen, umherlaufen – und haben nichts auszustehen“, sagt Tobias Petzenberger von der Qnetics GmbH – einem Unternehmen, das sich um Tierzucht und Qualitätssicherung kümmert.