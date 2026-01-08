 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Politik

  4. Landesweiter "Internet-Blackout" im Iran

Neue Protestwelle Landesweiter "Internet-Blackout" im Iran

Seit elf Tagen erschüttern neue Demonstrationen den Iran. Nun beschränken die Behörden massiv das Internet. Dies verfolgt einen bestimmten Zweck.

Neue Protestwelle: Landesweiter Internet-Blackout im Iran
1
Der Iran ist im "Internet-Blackout". (Archivbild) Foto: -/dpa

Teheran - Inmitten landesweiter Proteste haben die Behörden im Iran den weltweiten Internetzugang für die Bevölkerung abgeschaltet. Das Land befinde sich in einem "Internet-Blackout", berichtete die auf Netzsperren spezialisierte Organisation Netblocks. Dieser folge auf eine Reihe von Zensurmaßnahmen, die "das Recht der Öffentlichkeit auf Kommunikation in einem kritischen Moment behindern", hieß es in einem Beitrag auf X.

Nach der Werbung weiterlesen

Auch Daten des IT-Unternehmens Cloudflare zeigten am Donnerstag einen Einbruch des Web-Traffics um etwa 90 Prozent. Ein kleiner Teil der Regierung sowie des Militär- und Machtapparats dürfte das Internet weiter frei nutzen können.