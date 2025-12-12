In Thüringen sinkt die Einwohnerzahl voraussichtlich Anfang des kommenden Jahrzehnts unter zwei Millionen. Das geht aus der am Freitag veröffentlichten Vorausberechnung zur Entwicklung der Bevölkerung des Bundesamtes für Statistik in Wiesbaden hervor. Laut mehrerer Berechnungsvarianten hat der Freistaat Ende 2030 nur noch 1,99 Millionen Einwohner, bei anderen Varianten wird die Zahl 2031 erreicht. Ende 2024 waren es 2,1 Millionen.