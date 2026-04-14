Nach dem Wechsel von Stadtsprecher Steffen Hertel zur Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Oberzentrum Südthüringen (KAG) hat eine neue Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit in der Stadtverwaltung ihre Arbeit aufgenommen. Die 26-jährige Julia Steiger studiert an der Fachhochschule Schmalkalden Multimediamarketing und möchte ihre Kenntnisse in die Stelle der Pressesprecherin bei der Suhler Stadtverwaltung einbringen. Bis zum Abschluss ihres Studiums im Herbst arbeitet sie in Teilzeit.