Seit Wochenbeginn gibt es in der Schwanitzstraße 2a in Ilmenau eine neue Praxisgemeinschaft in den Bereichen Physio- und Psychotherapie. Das Therapeutentrio besteht aus einer Praxis für Physio- und Bewegungstherapie unter der Leitung von Maximilian Bartenstein, einer psychotherapeutischen Heilpraxis von Sabine Ritter sowie einer naturheilkundlich orientierten Physiotherapie, geführt von Maria Schmidt. Alle drei Praxen befinden sich auf einer Ebene und sind räumlich miteinander verbunden.