Der Mangel an Hausärzten beschäftigt Ilmenau seit Jahren. Nun gibt es eine Nachricht, die viele Patienten aufhorchen lassen dürfte: Die Stiftung zur Förderung der ambulanten ärztlichen Versorgung in Thüringen (SAVTH) eröffnet in der Stadt eine neue Hausarztpraxis. Ab dem 19. Oktober wird die Stiftungs-Praxis im Wallgraben 3 ihre Türen öffnen. Geleitet wird sie von der promovierten Allgemeinmedizinerin Laura Rewig.