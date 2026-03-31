Bei der finanziellen Absicherung des eigenen politischen Spitzenpersonals kann es offenbar nicht schnell genug gehen, kritisiert die Thüringer AfD-Landtagsfraktion die jetzt erfolgte Lebenszeit-Verbeamtung von Staatssekretären der Koalitionsregierung aus CDU, BSW und SPD. In der Kabinettssitzung am Dienstag in Erfurt sollte nach einem Bericht der „Thüringer Allgemeinen“ darüber entscheiden werden, zwei weitere Staatssekretäre nach Ablauf der Mindest-Probezeit zu Beamten auf Lebenszeit zu ernennen. Dies soll den ehemaligen Erfurter Oberbürgermeister und jetzigen Kommunal-Staatssekretär im Innenministerium Andreas Bausewein (SPD) und den früheren Erfurter Kulturdezernenten und jetzigen Staatssekretär im Digital- und Infrastrukturministerium Tobias Knoblich (parteilos) betreffen.