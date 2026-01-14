Neue Position Regierung ernennt "Migrationsbotschafter" für Abschiebungen

Die von der Ampel-Regierung Anfang 2023 geschaffene Position des Sonderbevollmächtigten für Migrationsabkommen war von der schwarz-roten Koalition gestrichen worden. Der Bevollmächtigte, Joachim Stamp, schied mit Ablauf seines Vertrags Ende 2025 aus. Der FDP-Politiker, dessen Aufgabe es war, die Rücknahmebereitschaft von Herkunftsländern zu erhöhen und gleichzeitig reguläre Arbeitsmigration zu fördern, zog eine positive Bilanz. In den zwei Jahren seien Migrationsabkommen mit fünf Ländern geschlossen worden: Marokko, Georgien, Usbekistan, Kenia und Kolumbien. Mit fünf weiteren seien die Gespräche weit vorangeschritten: Moldau, Kirgisistan, Irak, Philippinen und Ghana.