Neue Pläne Digitaler Unterricht – was Lehrer in der Praxis davon halten

Treffen nur einmal im Halbjahr

Lehrerin Julia Günther unterrichtet in dem Format Schülerinnen und Schüler aus ganz Thüringen – persönlich trifft sie ihre Schützlinge nur etwa einmal im Halbjahr, um eine Klausur zu schreiben. "Die Schüler entscheiden sich bewusst, auch in diesem Format zu lernen, um diesen Unterricht haben zu können", sagt sie. Der Digitalunterricht werde nur dort angeboten, wo es sonst keine andere Möglichkeit gibt, katholischen Religionsunterricht anzubieten. "Aus meiner Sicht funktioniert es auch mit anderen Fächern, wenn Strukturen klar sind, wenn eine Kommunikationsmöglichkeit geschaffen ist", sagt sie.