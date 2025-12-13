Neue Pläne Digitaler Unterricht – was Lehrer in der Praxis davon halten

Erfurt (dpa/th) - Im Kampf gegen Unterrichtsausfall wird auch digitaler Unterricht als Lösung diskutiert: Praktiker sehen in digitalen Formaten zwar Potenzial, jedoch kein Allheilmittel. Für den Vorsitzenden des Thüringer Lehrerverbands, Tim Reukauf, ist digitaler Unterricht für bestimmte Fächer und eher an höheren Klassenstufen am Gymnasium denkbar. "Die Schülerinnen und Schüler müssen eine gewisse Reife mitbringen", sagt Reukauf der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Gymnasiasten bereite das auch schon für ein mögliches Studium vor, indem sie sich Inhalte verstärkt auch selbst aneigneten und sich selbst organisierten.