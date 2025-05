Wertingen (dpa/lby) - Eine neue knapp 41 Kilometer lange Gaspipeline in Schwaben soll künftig die Erdgasversorgung in Bayern und Baden-Württemberg sicherstellen. Wie der Betreiber, die Bayernets GmbH, zum offiziellen Baubeginn mitteilte, sollen insgesamt etwa 180 Millionen Euro in die neue Transportleitung investiert werden. Die Röhre werde so gebaut, dass sie später auf Wasserstoff umgerüstet werden kann.