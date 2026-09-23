Für ihren Start bringt Eleonore Merkel vor allem eines mit: die Freude auf die Menschen. „Auf die Begegnung und die Gespräche“ freue sie sich besonders, sagt die neue Pfarrerin. Bevor sie eigene Schwerpunkte setze, wolle sie zuhören, die Gemeinden kennenlernen und verstehen, was die Menschen vor Ort bewegt. Zum ihrem neuen Pfarrbereich gehören Roßdorf, Rosa mit Georgenzell, Eckardts, Helmers und Wernshausen. Sechs Dörfer mit fünf Kirchen.