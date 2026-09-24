Neue Partnerschaft: VfB Suhl wirbt für den Thüringer Wald

Gemeinsam am Ball: Der VfB Suhl und der Regionalverbund Thüringer Wald. Foto: Regionalverbund Thüringer Wald

Auch für die Spielerinnen macht die Partnerschaft die Verbindung zu ihrer Wahlheimat sichtbar. Kapitänin Roosa Laakkonen lebt und trainiert seit 2022 in Suhl und kennt die Region inzwischen aus eigener Erfahrung. „Für mich ist Suhl längst mehr als der Ort, an dem ich Volleyball spiele. Ich habe hier viele Orte und Menschen kennengelernt, die mir das Gefühl geben, zu Hause zu sein. Den Thüringer Wald nun als Teil unserer gemeinsamen Geschichte zu zeigen, finde ich besonders schön“, so die 31-jährige Finnin.