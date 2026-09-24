Neue Partnerschaft: VfB Suhl wirbt für den Thüringer Wald

Im Sport spricht man gerne von einer Win-Win-Situation. Die am Donnerstag frisch besiegelte Partnerschaft zwischen dem VfB Suhl und dem Regionalverbund Thüringer Wald ist bestes Beispiel hierfür. „Die Verzahnung zwischen Tourismus und Sport praktizieren nun zwei in der Region starke Marken, national sowie international“, betont Alexander Mantlik, Geschäftsführer und Präsident des Volleyball-Doublesiegers. Antonia Sturm, Geschäftsführerin des in Suhl ansässigen Regionalverbunds, bekräftigt dies: „Bei Identität und Image beider Seiten gibt es viele Gemeinsamkeiten, und mit der Partnerschaft nehmen wir zusammen jetzt neuen Fahrtwind auf.“