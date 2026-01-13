Neue Parteistruktur: BSW gründet Kreisverband im Landkreis Sonneberg

Die neu gewählte Vorsitzende Jutta de Buhr bedankte sich im Namen aller Gewählten für das entgegengebrachte Vertrauen und betonte: „Jetzt ist unser Kreisverband gegründet. Nun gilt es, nach vorne zu blicken. Damit wir als BSW sichtbar sind, müssen wir rausgehen, mit den Menschen sprechen und ihre Probleme aufgreifen.“