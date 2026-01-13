Neue Parteistruktur: BSW gründet Kreisverband im Landkreis Sonneberg

Mit der Gründung haben die derzeit 22 Parteimitglieder aus der Region eine tragfähige organisatorische Struktur geschaffen, die als Grundlage für die weitere politische Arbeit sowie den Aufbau neuer örtlicher Gliederungen im Landkreis dienen soll.
Seit dem 8. Januar verfügt das Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) über einen eigenen Kreisverband im Landkreis Sonneberg.
Mit der Gründung haben die derzeit 22 Parteimitglieder aus der Region eine tragfähige organisatorische Struktur geschaffen, die als Grundlage für die weitere politische Arbeit sowie den Aufbau neuer örtlicher Gliederungen im Landkreis dienen soll.
Im Rahmen der Gründungsversammlung, die in der Gaststätte „Zur Bernhardshütte“ im Sonneberger Ortsteil Blechhammer stattfand, wurde auch der Kreisvorstand gewählt. Zur Vorsitzenden des neuen Kreisverbandes wählten die Mitglieder mit großer Mehrheit Jutta de Buhr.
Ebenfalls mit deutlicher Zustimmung wurden gewählt: Patrick Wagner als stellvertretender Vorsitzender, Karin Stegmann als Schatzmeisterin, Udo Gretsch und Wolfgang Greiner-Pol als Beisitzer sowie Robert Fehn und Brigitte Matthes als Rechnungsprüfer.
Die hohe Bedeutung des Auf- und Ausbaus kommunaler Parteistrukturen des BSW in Thüringen unterstrich die prominente Unterstützung zur Gründungsveranstaltung. So nahmen unter anderem Steffen Schütz, Thüringer Minister für Digitales und Infrastruktur, sowie sein Amtskollege Tilo Kummer, Minister für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten, persönlich teil.
Ebenfalls anwesend waren Landesgeschäftsführerin Steffi Eschrich und Max Puls, Vorsitzender des Jugendbündnisses des BSW Thüringen.
Die neu gewählte Vorsitzende Jutta de Buhr bedankte sich im Namen aller Gewählten für das entgegengebrachte Vertrauen und betonte: „Jetzt ist unser Kreisverband gegründet. Nun gilt es, nach vorne zu blicken. Damit wir als BSW sichtbar sind, müssen wir rausgehen, mit den Menschen sprechen und ihre Probleme aufgreifen.“
Zugleich dankte sie dem Team der Bernhardshütte für die Unterstützung: „Trotz Ruhetags wurde diese für uns wegweisende Veranstaltung möglich gemacht.“
Somit ist der Landkreis Sonneberg, dessen Landrat Robert Sesselmann nach wie vor der einzige AfD-Landrat Deutschlands ist, nun auch organisatorisch Teil des wachsenden landesweiten Parteiaufbaus des BSW in Thüringen.
In den vergangenen Wochen und Monaten gab es im gesamten Freistaat Gründungen von Kreis- und Ortsverbänden. Die Gründungen im Überblick: